С начала года транзит газа через Украину сократился почти наполовину (инфографика)

Падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года «Турецкого потока».

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-июле 2020 года сократился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 29,8 млрд кубометров.

Об этом говорится в сообщении «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

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Куда и сколько газа было отправлено

Отмечается, что в Словакию за этот период было отправлено – 20,4 млрд куб. м, в Венгрию – 5,1 млрд куб. м., в Польшу – 2,2 млрд куб. м, в Молдову - 1,7 млрд куб. м, в Румынию - 0,4 млрд куб. м.

Остановка "Северного потока"

Отмечается, что в июле этого года во время ежегодной двухнедельной остановки на плановые ремонтные работы газопровода «Северный поток», которым по дну Балтийского моря транспортируется газ из РФ в ЕС, «Газпром» не увеличивал объемы транзита украинской ГТС, как это было в предыдущие годы в этот период.

"Турецкий поток"

Также сообщается, что падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года «Турецкого потока», которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.

"Оператор ГТС Украины"

1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

В мае 2020 года Государственное предприятие "Оператор ГТС Украины" подало в суд на семь облгазов из-за многомиллионных долгов за газ.

15 июля 2020 года Кабинет министров Украины внес госкомпанию "Оператор газотранспортной системы" в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

23 июля 2020 года глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, куда уйдет большая часть дохода компании.

Компания «Оператор ГТСУ» за первое полугодие 2020 получила 29,4 млрд грн доходов, сумма расходов составила 10,1 млрд грн.

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