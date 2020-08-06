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С начала года транзит газа через Украину сократился почти наполовину (инфографика)

13:00, 06 августа 2020
Энергетика
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Транзит газа через Украину существенно сократился / Иллюстрация REUTERS

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-июле 2020 года сократился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 29,8 млрд кубометров.

Об этом говорится в сообщении «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

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Куда и сколько газа было отправлено

Отмечается, что в Словакию за этот период было отправлено – 20,4 млрд куб. м, в Венгрию – 5,1 млрд куб. м., в Польшу – 2,2 млрд куб. м, в Молдову - 1,7 млрд куб. м, в Румынию - 0,4 млрд куб. м.

Инфографика "Оператор ГТС Украины"

Остановка "Северного потока"

Отмечается, что в июле этого года во время ежегодной двухнедельной остановки на плановые ремонтные работы газопровода «Северный поток», которым по дну Балтийского моря транспортируется газ из РФ в ЕС, «Газпром» не увеличивал объемы транзита украинской ГТС, как это было в предыдущие годы в этот период.

Инфографика "Оператор ГТС Украины"

"Турецкий поток"

Также сообщается, что падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года «Турецкого потока», которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.

Инфографика &quot;Оператор ГТС Украины&quot;

"Оператор ГТС Украины"

  • 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.
  • В мае 2020 года Государственное предприятие "Оператор ГТС Украины" подало в суд на семь облгазов из-за многомиллионных долгов за газ.
  • 15 июля 2020 года Кабинет министров Украины внес госкомпанию "Оператор газотранспортной системы" в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
  • 23 июля 2020 года глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, куда уйдет большая часть дохода компании.
  • Компания «Оператор ГТСУ» за первое полугодие 2020 получила 29,4 млрд грн доходов, сумма расходов составила 10,1 млрд грн.

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