Новые американские санкции, которые остановят проект, несмотря на то, что 95% труб уже проложены, введут в январе 2021 года.

Новоизбранный президент США Джо Байден намерен положить конец обходному российскому газопроводу «Северный поток-2».

Об этом пишет немецкое издание Bild.

Читайте такжеBloomberg: Россия не сможет запустить "Северный поток-2", даже если его достроит

«В самой крупной германо-американской точке споров, а именно о российском газопроводе «Северный поток-2» через Балтийское море, Джо Байден в следующие несколько месяцев снова ужесточит бразды правления, чтобы окончательно обанкротить престижный проект Кремля - включая почти три миллиарда евро немецких инвестиций и неограниченную поддержку со стороны федерального правительства», - сообщает издание.

Нормы, содержащиеся в законопроекте об оборонном бюджете США на 2021 год, предусматривают санкции, направленные на страховые и сертификационные компании, которые решат принять участие в реализации российского проекта «Северный поток-2».

По информации Bild, санкции введут в январе.

Европейские газовые эксперты считают, что новые американские санкции «не только оттянут строительство» газопровода, а остановят его, несмотря на то, что 95% труб уже проложены.

Члены Палаты представителей и Сената Конгресса США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против обходного российского газопровода «Северный поток-2» в проект оборонного бюджета США на 2021 год.

В декабре прошлого года Конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для «Северного потока-2» на большой глубине. В результате швейцарская компания, которая занималась строительством газопровода, мгновенно остановила работы. Но Россия не оставляла попытки найти альтернативное судно для завершения строительства.

Новый пакет санкций против «Северного потока-2» призван сделать такие попытки тщетными.

История «Северного потока-2»

Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Но из-за санкций, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода «Северный поток-2», не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Хронология событий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект российского газопровода "Северный поток-2" является вызовом для энергетической безопасности не только Украины, но всей Европы.

16 июля в США рекомендовали компаниям-инвесторам пересмотреть вопрос участия в проекте по строительству газопровода "Северный поток-2".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент планирует ввести санкции против компаний-инвесторов "Северного потока-2".

27 октября 2020 года "Оператор ГТС Украины" озвучил все минусы запуска "Северного потока-2".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина