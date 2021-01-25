Уважаемые народные депутаты, "авторы" законопроекта № 4624 о выпуске ОВГЗ для Энергоатома.

Благодарны вам за "заботу". Тем не менее предпочитаем отказаться играть с вами в наперстки. Представление законопроекта, за который вы на самом деле не собираетесь голосовать, – это попытка отвлечь внимание и обосновать дерибан 10 миллиардов гривень кредита госбанков в пользу "зеленой" генерации. Мы понимаем: то безумное давление на НКРЭКУ и ГП "Гарантированный покупатель", которое вы организовали вместе с вашими хозяевами, должно принести результат. Иначе вы останетесь без премии. Такая она - политическая коррупция в Украине.

Мы понимаем, что вы будете поливать грязью Энергоатом, пока туда не придет удобный для вас руководитель и не согласится остановить ядерные реакторы. Мы понимаем, что государственные интересы и успешное будущее Украины – это не о вас. Вам не интересно, как крупнейший производитель электроэнергии и оператор ядерных установок выживает в условиях дискриминации, длительного накопления долгов за поставленную электроэнергию (уже более 24 миллиардов гривень), как обеспечивает ядерную безопасность и стабильную работу энергоблоков. Зато вам интересно, как еще больше за счет Энергоатома через работающий на вас ГарПок профинансировать абсолютно убыточную и паразитирующую на благосостоянии украинцев схему работы "зеленой" энергетики. Вам важно заработать здесь и сейчас – пока государство слабое и не способно защитить собственные интересы. Вы знаете, что заработанные "тяжелым" трудом в Верховной Раде деньги позволят вам приобрести элитные дома и машины, отдых и развлечения.

Ваши дети и внуки будут учиться и жить за границей. Будет ли радовать все это вас, когда угрызения совести, то бишь его остатков, будут напоминать вам:

- о тяжелых и ныне не предсказуемых последствиях пролоббированных вами решений;

- о дерзкий и никчемную ложь, что вы ее ретранслировали в угоду вашим хозяевам и распространяли в СМИ за немалые деньги;

- о тяжелой судьбе Украины, которая отказалась от дешевой экологически чистой ядерной энергетики в пользу так же экологически чистой, но в десять раз более дорогой "зеленой" энергии под одобрительные аплодисменты зарубежных кредиторов и отчаяние собственных граждан;

- в конце концов, о том, что вы были оружием в гибридной войне для уничтожения Украины?

Впрочем, мы уверены, всего этого не произойдет. Социальный лифт, который поднес вас к властному Олимпу, сделав народными депутатами, вскоре опустит вас на грешную землю. Ответственность за разрушение ядерной энергетики, которое является тяжким преступлением, вас настигнет. Если не в Украине, то за рубежом. Международное сообщество прекрасно понимает все риски и будет проинформировано о лицах, которые их провоцируют. Атомщики способны постоять за свою страну, за ее ядерную безопасность и за себя!

От имени коллектива НАЭК "Энергоатом"

врио президента Петр Котин,

председатель профсоюзной организации Алексей Лич.

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Автор: УНИАН