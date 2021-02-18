Компания планирует поставлять не только природный газ, но и электроэнергию, тепло, услуги по энергоэффективности.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует в 2025 году выйти на первичное публичное размещение акций (IPO) на крупной международной бирже.

Об этом, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе презентации бизнес-стратегии компании.

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«В 2025 году мы планируем выйти на публичное размещение наших акций и завершить процесс IPO», - сказал Коболев.

Также он отметил, что к этому времени «Нафтогаз» станет компанией, которая будет поставлять не только природный газ, но и электроэнергию, тепло, услуги по энергоэффективности. Кроме этого компания планирует сфокусироваться на развитии возобновляемых источников энергии.

Что этому предшествовало

В июле 2020 года Коболев сообщил, что выведение Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на первичное публичное размещение акций является главной амбицией компании.

В 2017 году Коболев заявлял, что продажа миноритарного пакета акций компании (15%), которая может состояться в 2020 году, позволит государству получить 10 млрд долл. дохода, а также сделает необратимыми позитивные реформы в компании.

НАК «Нафтогаз Украины»

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Автор: Игорь Орел