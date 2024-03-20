В НАК "Нафтогаз Украины" видят, что в ближайшем будущем Украина может стать нетто-экспортером природного газа.

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

"Несмотря на войну "Нафтогаз" не только сохранил добычу, а увеличил ее на 7-8%. Мы инвестируем в добычу голубого топлива. В ближайшем будущем я вижу Украину как нетто-экспортера газа", - сказал он.

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Чернышов добавил, что для этого "Нафтогаз" продолжает инвестировать в увеличение добычи, а также поощряет частный сектор, который занимает около 20% газового рынка, делать то же самое.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что до 2014 года Украина была зависимой от российского газа, но с 2023 года государство больше не импортирует газ из России и Европейского Союза. "Мы осознали, что дешевый газ на самом деле стоил нам очень дорого: нашей безопасности и независимости", - подчеркнул Чернышов.

Ранее в Верховной Раде заявили, что депутаты обратятся в СНБО и Кабинет министров Украины по вопросу отмены запрета на экспорт природного газа.