Согласно сообщению, первоочередной акцент «Нафтогаз» и PGNiG сделают на изучении возможностей для совместной разведки новых площадей, граничащих с польской границей.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали меморандум, который предусматривает возможность совместной геологической разведки новых газоносных площадей в западном регионе Украины, на границе с Польшей.

Об этом сообщила пресс-служба "Натфогаза".

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Согласно сообщению, первоочередной акцент "Нафтогаз" и PGNiG сделают на изучении возможностей для совместной разведки новых площадей, граничащих с польской границей. В частности, партнеры допускают сотрудничество на Берестянском участке, по которому "Нафтогаз" заключил соглашение о разделе продукции с правительством в конце 2020 года.

В пресс-службе напомнили, что в рамках стратегии развития ресурсной базы, утвержденной в 2020 году, "Нафтогаз" начал реализацию стратегических проектов по наращиванию ресурсной базы в пределах Черноморского шельфа, Юзовской площади, Карпатского региона и новых участков, по которым были заключены соглашения о разделе продукции.

Что этому предшествовало

31 марта 2020 года польская компания PGNiG выиграла у "Газпрома" суд на $1,5 миллиарда. Польский газовый концерн PGNiG заявил о победе над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Ранее "Нафтогаз" заключил соглашения о возможной совместной геологической разведке углеводородов в украинской части Черного моря с израильской компанией Naphtha Israel Petroleum, а также с румынской энергетической компанией OMV Petrom.

НАК «Нафтогаз Украины»

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению.

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Автор: Игорь Орел