"Нафтогаз" хочет стать монополистом на рынке газа для населения через механизм поставщика последней надежды - Ассоциация поставщиков энергоресурсов

По словам главы правления ассоциации, условия конкурса на поставщика последней надежды были выписаны под «Нафтогаз».

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» хочет стать монополистом на рынке газа для населения, который должен заработать с 1 августа, через механизм поставщика последней надежды (ППН), заявил в ходе конференции UKRAINIAN GAS OPEN глава правления «Ассоциации поставщиков энергоресурсов» Артем Компан.

«Нафтогаз», по сути, имеет монопольное влияние на распределение ресурса, добываемого «Укргазвыдобування», имеет ресурс государственных денег, по сути, является монополистом. И также у компании есть желание забрать себе всех конечных потребителей, которые сейчас получают газ от ПСО поставщиков. Забрать их через механизм ППН», - сказал Компан.

Он также отметил, что условия конкурса на поставщика последней надежды были дискриминационными, им мог соответствовать только «Нафтогаз».

«Во-первых, условия конкурса были объявлены за неделю до проведения самого конкурса… Частные поставщики практически не имели времени подготовиться к участию. Одним из основных условий участия в конкурсе было наличие в подземных газовых хранилищах запаса газа в размере 3,5 миллиарда кубов. Ни один частных поставщик не в состоянии за неделю запастись такими объёмами», - сказал Компан.

Кроме того, по его словам, в европейской практике цена на ресурс у поставщика последней надежды всегда выше, чем на рынке, тогда как «Нафтогаз» предложил на конкурсе цену ниже рыночной, что создает большие риски для создания у нас в стране действительно конкурентного рынка.

«Цена газа у поставщика последней надежды не может быть ниже, чем рыночная цена, если мы говорим о действительно конкурентном рынке. Эта цена не должна стимулировать потребителя к тому, чтобы переходить на ППН… ППН – это всего лишь страховка на два месяца. Для участников рынка непонятно, почему цена ППН в Украине ниже рынка, хотя она должна быть выше. К тому же когда компания говорит, что она будет работать с нулевой маржинальностью, значит это уже не про бизнес, а про что-то другое», - отметил Компан.

Присутствовавшая на конференции директор компании «Закарпатгаз Сбыт» Виктория Томинец сказала, что за последние 5 лет государство не смогло создать прозрачные условия для нормального запуска рынка.

«Пять лет государство строило рынок, но какие условия на самом деле построили, созданы ли механизмы, которые позволяют полноценно запустить рынок? Почему сегодня нет поставщиков, которые готовы идти к потребителю, кроме «Нафтогаза»? Потому что нет прозрачных условий работы на этом рынке», - отметила она.

Виктория Томинец напомнила, что работая на этом рынке поставщик 22 дня в месяце поставляет газ потребителю, а цену узнает только на 22-ой день.

«Второй момент – рыночная цена, которая должна была быть еще на этапе ПСО, что дало бы возможность независимым поставщикам выйти на этот рынок. Мы год назад приблизились к этому, предложив четыре индикатора, по которым определялась рыночная цена. Благодаря этому население привыкло, что цена меняется ежемесячно. Однако 22 января мы вернулись назад в этом вопросе, когда государство приняло другую формулу с привязкой к хабу TTF и с тем, что цена определяется после 20 числа текущего месяца, что не дает возможности поставщикам конкурировать с «Нафтогазом». На сегодняшний день есть очень много вопросов, которые все еще не решены», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров Украины в очередной раз продлил действие специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам (ПСО) для нужд населения - до 1 августа 2020 года.

22 июля Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» определена поставщиком последней надежды в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения в течение трех лет. Ценовое предложение «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» составило 2711,86 грн за тыс. куб. м с НДС с наценкой 0%.

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