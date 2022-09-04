На фоне остановки трубопровода "Северный поток" может начаться ралли цен на газ с достижением августовских максимумов. Действия России нивелируют недавнее снижение стоимости.
Такой информацией поделилось издание Bloomberg со ссылкой на инвестиционную компанию Goldman Sachs Group.
В недавнем отчете фирмы упоминалось решение "Газпрома" остановить "Северный поток". Эта новость, вероятно, "вновь усилит неопределенность на рынке относительно способности Европы управлять хранилищами в течение зимы" и будет способствовать "значительному ралли с понедельника, потенциально имитирующему августовские максимумы". Такого мнения придерживаются аналитики, включая главу отдела энергетических исследований Goldman Sachs Дамьена Курвалина.
Ситуация со стоимостью газа может ухудшиться ближе к концу сезона, когда запасы истощатся. Еще один опасный вариант — это сильные холода, которые заставят европейцев усилить отопление. Однако в Goldman Sachs считают, что потенциальный шоковый рост цен будет кратковременным. Европа сможет стабилизировать стоимость газа на уровне немного выше текущей — примерно 215-230 евро за мегаватт-час.
Напомним, на фоне новостей о заполнении газовых хранилищ ведущих европейских стран стоимость на энергоресурс начала снижаться. Германия уже достигла уровня 84,5%, а Голландия приблизилась к отметке 80%.
Остановка "Северного потока"
- 31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".
- Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения.
- Но по словам Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.
- "Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.
- Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. В Белом доме отреагировали на решение РФ.