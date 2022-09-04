Стоимость может достичь августовских максимумов.

На фоне остановки трубопровода "Северный поток" может начаться ралли цен на газ с достижением августовских максимумов. Действия России нивелируют недавнее снижение стоимости.

Такой информацией поделилось издание Bloomberg со ссылкой на инвестиционную компанию Goldman Sachs Group.

В недавнем отчете фирмы упоминалось решение "Газпрома" остановить "Северный поток". Эта новость, вероятно, "вновь усилит неопределенность на рынке относительно способности Европы управлять хранилищами в течение зимы" и будет способствовать "значительному ралли с понедельника, потенциально имитирующему августовские максимумы". Такого мнения придерживаются аналитики, включая главу отдела энергетических исследований Goldman Sachs Дамьена Курвалина.

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Ситуация со стоимостью газа может ухудшиться ближе к концу сезона, когда запасы истощатся. Еще один опасный вариант — это сильные холода, которые заставят европейцев усилить отопление. Однако в Goldman Sachs считают, что потенциальный шоковый рост цен будет кратковременным. Европа сможет стабилизировать стоимость газа на уровне немного выше текущей — примерно 215-230 евро за мегаватт-час.

Напомним, на фоне новостей о заполнении газовых хранилищ ведущих европейских стран стоимость на энергоресурс начала снижаться. Германия уже достигла уровня 84,5%, а Голландия приблизилась к отметке 80%.

Остановка "Северного потока"

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения.

Но по словам Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. В Белом доме отреагировали на решение РФ.

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