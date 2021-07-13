В Минэнерго отметили, что речь идет о недобросовестных участниках рынка.

Министерство энергетики Украины создало "черный список" недобросовестных участников рынка электроэнергии, которым будет ограничен доступ к торгам.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Отмечается, что за нарушение условий двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии недобросовестных покупателей временно не будут допускать к следующим электронным аукционам на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

В пресс-службе отметили, что это решение временное, до 1 сентября, но оно поможет в ближайшее время стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии.

Согласно принятому решению, продавец электроэнергии имеет право инициировать внесение в "черный список" покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двустороннему договору купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен подать обоснованное заявление к организатору аукционов - Украинской энергетической бирже.

Как результат - недобросовестного покупателя не будут допускать к следующим аукционам по продаже электроэнергии в течение 6 месяцев.

В то же время, если покупатель выполнил обязательства по договору, то его могут снова допустить к участию в торгах. Это также происходит по письменному заявлению продавца и прилагаемых к нему документов, подтверждающих факт урегулирования обстоятельств.

Отмечается, что до 1 сентября Минэнерго совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка должно наработать изменения для системного решения, что будет закреплено соответствующим постановлением Кабмина. Это решение должно установить постоянные правила, которые будут предотвращать проявления нерыночного поведения участниками рынка электроэнергии.

Рынок электроэнергии

Антимонопольный комитет планирует провести расследование на рынке электроэнергии относительно возможных антиконкурентных действий участников рынка в связи с резким снижением цены и спроса на "рынке на сутки вперед" (РСВ).

4 июля 2021 года НКРЕКП ввела ограничительные меры на рынке электроэнергии в связи с резким снижением цены и спроса на "рынке на сутки вперед" (РСВ), которое было вызвано действиями компаний, имеющими значительную рыночную власть.

2 июля регулятор заявил, что действия компании D.Trading (ООО "Д.Трейдинг"), входящей в крупнейший частный украинский энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, привели к обвалу цен на рынке электрической энергии "на сутки вперед", что представляет угрозу для стабильного и конкурентного функционирования всего рынка электроэнергии страны.

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Автор: Игорь Орел