В Ассоциации подчеркнули, что это не единственные манипуляции, к которым прибегают компании, желающие войти на рынок поставок газа населению.

В борьбе за потребителя некоторые поставщики природного газа распространяют ложную информацию, что после заключения с ними договора поставки, потребитель не должен будет платить по отдельным счетом за доставку газа, что является манипуляцией.

Об этом заявил председатель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан во время выступления на вебинаре относительно новых возможностей рынка природного газа.

"Некоторые поставщики газа сейчас говорят о том, что если потребитель будет брать у них газ, то оплачивать доставку ему будет не надо - это манипуляция. Доставка газа - это отдельная услуга, за которую должен платить каждый потребитель. В любом случае потребители будут оплачивать два счета: за потребленный газ и за его доставку", - отметил Артем Компан.

Председатель Ассоциации отмечает, что стоимость доставки газа устанавливает НКРЭКУ, к тому же для каждого лицензиата индивидуально.

Кроме того, Артем Компан рассказывает, что это не единственные манипуляции, к которым прибегают компании, желающие войти на рынок поставок газа населению. Также звучат обещания, что качество газа изменится после смены поставщика.

"Потребителей вводят в заблуждение, что при смене поставщика качество газа также изменится. Важно понимать, что какого бы поставщика не выбрал потребитель, он будет получать одинаковый со всеми остальными потребителями газ, а вот вопрос о качестве настройки его оборудования останется. В определенных случаях, потребителю нужно обратить внимание прежде всего на оборудование, которым он пользуется", - добавил Компан.

Напомним, что с 1 августа этого года правительство отменило механизм гарантированной поставки газа населению по регулируемым ценам (ПСО). Теперь стоимость голубого топлива ежемесячно определяется каждым поставщиком, а потребитель имеет возможность сменить поставщика газа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН