Володин обвинил ЕС в якобы хищении голубого топлива.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что санкции, введенные Европой против России за ее неоправданное нападение на Украину, "являются незаконными".

Об этом он написал в своем Telegram.

Россияне "посчитают", сколько потеряли от ограничений, и будут требовать компенсаций от Запада.

"Во-первых, санкции против РФ незаконны. К этой теме мы еще вернемся и посчитаем потери, которые вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае их компенсировать. Когда и как - вопрос времени". - написал Володин.

Более того, комментируя отказ западных стран платить за газ в рублях, он обвинил ЕС в якобы хищении голубого топлива.

"Не думайте, что вы единственные потребители российских энергоресурсов. У нашей страны есть куда их перенаправить. Тем более как партнеры вы никакие. Постоянно воруете запасы газа, забирая деньги фактически из бюджета страны, а значит – у наших граждан. Этим ставите крест на долгосрочных отношениях", - заявил Володин.

Далее председатель Госдумы перешел к угрозам.

"Возникает вопрос: в чем наш интерес? Спасать вас? Но, увидев грубое отношение к нашей стране и людям, чрезмерную русофобию, которую вы развернули, желания никакого нет. У вас есть шанс проявить ответственность перед своими гражданами, не допустить коллапса в сфере энергообеспечения, рост цен – того, к чему привели в Европе ваши необдуманные действия. Наша страна к вызовам готова. А вот готовы ли ваши государства, привыкшие беззаботно жить за счет России, - время покажет", - добавил Володин.

Как писал УНИАН, в конце марта Владимир Путин подписал указ о необходимости расплачиваться за российский газ в рублях.

Ведущие страны Европы отказались от этого, сославшись на условия контрактов. А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность рассчитываться с РФ рублями.

После этого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такое решение станет нарушением санкций ЕС против России.

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