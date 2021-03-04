По информации компании "Полтавагаз сбыт", "Нафтогаз" безосновательно отказался выполнять годовой контракт на поставки газа, что лишило предприятие ресурса для поставок населению в марте.

Из-за агрессивного захвата рынка газа для населения Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" с помощью инструмента поставщика "последней надежды" еще один крупный поставщик газа - "Полтавагаз сбыт" потерял всех своих клиентов.

Согласно сообщению компании, "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", входящая в группу "Нафтогаз", с конца февраля 2021 года безосновательно отказалась выполнять годовой контракт на поставки газа компании "Полтавагаз сбыт", что лишило предприятие ресурса для поставок населению в марте.

Кроме этого, компания, как и другие сбытовые предприятия на рынке, столкнулась с финансовыми трудностям из-за введения правительством граничной цены на газ для населения размером 6,99 грн за кубометр без любых компенсаторных механизмов. Компании вынуждены закупать газ на открытом рынке, где цена существенно выше граничной цены, установленной правительством.

"Отказ поставлять газ в оговоренных объемах, недостаточность собственных финансовых ресурсов для приобретения природного газа - все это вместе привело к невозможности компании "Полтавагаз сбыт" осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям в марте 2021 года", - сказано в сообщении.

"В связи с изложенными обстоятельствами, все бытовые потребители газа компании "Полтавагаз сбыт" с марта 2021 года будут получать природный газ от "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины". Эта компания будет поставлять газ всем бытовым потребителям, как "поставщик последней надежды" (ПОН), по установленной правительством на март предельной цене - 6,99 грн за 1 куб",- добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, ранее член правления Украинской энергетической ассоциации Дмитрий Марунич сообщил, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" увеличивает свою долю на рынке газа за счет "рейдерства под прикрытием государства".

По информации эксперта, в июле был создан инструмент "красивого отъема клиентов" – поставщик "последней надежды" (ППН), условия отбора которого были выписаны исключительно под "Нафтогаз".

В качестве примера эксперт привел: "Мелитопольгаз", "Смарт газ систем", "Гадячгаз", "Херсонрегионгаз", "Донецкоблгаз", "Монтажник", "Газпостачсервис", Кременецкий УПРГ. Все клиенты этих компаний были переведены на поставки от "Нафтогаза", так как он является поставщиком "последней надежды".

Марунич подсчитал, что если бы "Нафтогаз" не использовал агрессивный захват рынка, то у компании сейчас было бы не 1,2 миллиона потребителей, а порядка 330 тысяч.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

В январе 2021 года правительство установило граничную цену на газ для населения в размере 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

В июле Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" была определена поставщиком "последней надежды" в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения.

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Автор: УНИАН