Госбюджет Украины выиграет до 4 миллиардов гривень в год от введения пошлин на нефтепродукты из РФ – эксперт

По словам и.о. председателя правления ПАО "Укрнафта" Олега Геза, представители импортеров российского топлива говорят, что украинский рынок является премиальным для российских нефтяников.

Государственный бюджет Украины выиграет до четырех миллиардов гривень в год от введения пошлин на российское дизельное топливо и сжиженный газ.

Такое мнение высказал исполняющий обязанности председателя Правления ПАО "Укрнафта" Олег Гез, говорится в статье ТСН.

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"Госбюджет Украины только выиграет от введения пошлины. Дополнительные доходы могут составить от 2,7 до 4 миллиардов гривень в год, в зависимости от динамики цен и объема импорта. Представители импортеров российского топлива говорят, что украинский рынок является премиальным для российских нефтяников. Понятно, что российские компании заинтересованы сохранить статус кво и зарабатывать сверхприбыли на украинском рынке. Но украинское правительство должно действовать в интересах Украины и ее граждан, и премиальные заработки российских нефтяников направить в украинский бюджет", - пояснил Олег Гез.

По его мнению, подпитывать своими руками подобную зависимость от РФ по меньшей мере опрометчиво.

"Импортная пошлина - это действенный инструмент диверсификации, который позволяет двигаться к этой цели без потрясений для экономики и потребителей. Пока что Украина имеет время и возможность уменьшить зависимость от российских нефтепродуктов контролируемо и на собственных условиях. Если Россия применит свое нефтяное оружие, времени и пространства для маневра у нас уже не будет", - отметил эксперт.

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Украинские добытчики и переработчики нефти пожаловались на действия России в Антимонопольный комитет, так как не могут честно конкурировать с ней. Для решения вопроса они предложили Антимонопольному комитету ввести пошлину в 8,46% на дизельное горючее из РФ. А до 2024 года увеличить его до более 25%.

Как сообщал УНИАН, Украина продолжает наполнять бюджет России, которая оккупировала Крым и некоторые районы Луганской и Донецкой области, из-за импорта больших объемов нефтепродуктов. Вместе с этим украинские нефтеперерабатывающие предприятия недогружены, что отражается на конечной стоимости топлива для потребителя.

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