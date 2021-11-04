Компания ДТЭК Энерго увеличила импорт угля.

Компания ДТЭК Энерго в сентябре-октябре импортировала 356 тыс. т энергетического угля для поддержки работы украинской энергосистемы, сообщили в пресс-службе компании.

"356 тыс. т – именно столько топлива было импортировано ДТЭК Энерго для поддержки украинской энергосистемы в течение сентября-октября. И это несмотря на дефицит и рекордные цены на энергоресурсы на мировых рынках", – говорится в сообщении.

Для этого компанией было подписано два соглашения на поставку совокупно 340 тыс. т энергетического угля из Польши. Его отгрузка началась еще в конце августа.

Компания также законтрактовала поставки 285 тыс. т газового угля из США. Первая судовая партия прибудет в Украину уже в ноябре.

Вторая и третья партии ожидаются в декабре и январе соответственно. Также компания импортировала уголь из Казахстана.

"Таким образом, объемы уже законтрактованного для нужд отопительного сезона газового угля, прежде всего из Польши и США, на сегодняшний день составили свыше 0,6 млн т. Но это не все, и компания ведет переговоры о дополнительных поставках импортного топлива", – сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что ежедневно в работе одновременно находится от 28 до 30 блоков компании из всех работающих в энергосистеме 36 блоков ТЭС и ТЭЦ. Учитывая повышенную нагрузку, для работы было использовано больше угля, чем планировалось. По состоянию на 4 ноября на складах ТЭС ДТЭК Энерго находится 410 тыс. т угля.

Автор: Иван Бойко