Для более надежного прохождения отопительного сезона ДТЭК Энерго законтрактовал дополнительные 70 тысяч тонн энергетического угля из Польши.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Таким образом, на сегодня весь объем законтрактованного импортного топлива из соседней страны увеличен до 280 тыс. тонн. Уголь необходим для производства электроэнергии на ТЭС и, соответственно, для стабильной работы всей энергосистемы Украины.

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В рамках контрактов предусмотрены поставки угля на протяжении всего отопительного сезона, начиная с сентября этого года и до марта следующего. Так, на сегодня уже импортировано и доставлено на теплоэлектростанции компании почти 78 тыс. тонн импортного топлива.

"Понимая все вызовы отопительного сезона, мы не только усиленно ремонтируем и восстанавливаем энергоблоки, продолжаем на максимуме добывать уголь для теплоэлектростанций, но и укрепляем тылы, где возможно. Для этого сформировали запас критического оборудования на случай новых обстрелов, снабдили ТЭС и шахты резервными источниками питания. Такой подстраховкой является и дополнительный импортный уголь, который везем в Украину", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Собственная угледобыча для компании остается приоритетом, но дополнительные партии топлива из-за рубежа позволят увереннее пройти отопительный сезон, отметил он.

Напомним, ранее в ДТЭК заявляли о завершении всех запланированных к старту отопительного сезона плановых ремонтных работ на энергоблоках ТЭС.