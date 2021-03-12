Владимир Омельченко напомнил, что после начала военных действий на Донбассе в 2014 году Украина столкнулась с дефицитом коксующего угля.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявляет, что покупка "Метинвестом" контрольного пакета акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля "Покровской угольной группы" является позитивной новостью для всей Украины.

Как объяснил эксперт в комментарии "Обозревателю", после начала военных действий на Донбассе в 2014 году Украина столкнулась с дефицитом коксующего угля. И эта покупка должна оказать позитивное влияние на развития прифронтовых территорий и Донбасса в целом. Кроме того, ожидается появление новых рабочих мест.

Читайте такжеПриобретение "Метинвестом" "Покровской угольной группы" является позитивным шагом для Украины - эксперт"Метинвест" – компания крупная, она имеет хорошие показатели экспорта своей продукции и обладает серьезными финансовыми ресурсами, поэтому у нее есть желание и возможность инвестировать в инфраструктуру и производство данного региона. Это должно оказать свое позитивное влияние. Кроме того, для региона, если появился хороший инвестор и пойдут инвестиции это тоже, конечно, неплохо. Потому что лишние рабочие места не помешают", – отметил Омельченко.

По его словам, с приобретением "Метинвестом" "Покровской угольной группы", у Украины может снизится зависимость от импорта коксующего угля.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Moody's позитивно оценило решение "Метинвеста" о приобретении "Покровской угольной группы". Также президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что это стало позитивным шагом не только для региона, но и для самого "Метинвеста".

В начале марта 2020 года "Метинвест" приобрел контрольный пакет акций "Покровской угольной группы", куда входят шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн т рядового коксующегося угля в год.

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. В 2020 году объемы добычи рядового угля составили 6,2 млн т. Это на 55% больше, чем в 2018 году. Производство угольного концентрата достигло 3,2 млн т. Это на 39% больше по сравнению с 2018 годом.

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Автор: УНИАН