С 10-го января украинским водителям стоит держать бак полным.

Стоимость топлива на украинских АЗС может вырасти уже в ближайшее время из-за январского повышения акцизов на топливо, роста цены на нефть и курса валют. По состоянию на сейчас дизель может подорожать на 3 гривны, бензин - на 2,5 грн, а газ - на 2 грн. Об этом сообщил основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин в Facebook.

По его словам, хотя рынок и был заполнен топливом, погода усложнила ситуацию, поскольку не все танкеры успели выгрузить топливо до повышения акциза. Из-за шторма значительная часть танкеров застряла, и трейдеры, которые планировали избежать нового обложения, вынуждены заплатить больше.

"Особо тянуть с повышением никто не будет. Те, кто купил до акциза, тот вложился не для того, чтобы цену держать для потребителей, а чтобы заработать, потому что часть конкурентов застряла в шторме, и автоматически выпала из игры. Теперь это развязывает руки тем кто успел", - отметил эксперт.

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Он также отметил, что с 10-го января водителям стоит держать бак полным, поскольку это будет экономически оправданной мерой:

"Ну и смотрим на стелы, акций не ждем уже никаких".

Цены на АЗС - что известно

Согласно закону, который президент Владимир Зеленский подписал еще в сентябре 2024 года, с 1 января в Украине должен был состояться очередной этап повышения акцизов на топливо.

Документ предусматривает, что до 2028 года ставки акцизного налога на топливо будут увеличиваться и составят: бензин - 359 евро за 1000 л; дизельное топливо - 330 евро за 1000 л; сжиженный газ - 70 евро за 1000 л.

В то же время эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин рассказывал УНИАН, когда украинцам готовиться к подорожанию топлива. Возможными причинами он называл ситуацию с ценами на мировом рынке нефти и угрозу девальвации гривны.

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