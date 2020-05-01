Цены на нефть вновь подскочили

Производители начали сокращать объемы добычи, чтобы компенсировать спад спроса на топливо.

Цены на нефть подскочили, поскольку производители сократили объемы добычи, а запасы растут медленнее, чем ожидалось.

Об этом сообщает Reuters.

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Производители начали сокращать объемы добычи, чтобы компенсировать спад спроса на топливо, вызванное пандемией коронавируса, в то время как в США запасы нефти выросли до меньшего показателя, чем ожидалось.

В то же время аналитики отмечают, что рынок нефти не является магически фиксированным. Проблема хранения топлива до сих пор остается.

В середине апреля 23 крупнейших производителя нефти договорились добровольно сократить производство сырья в течении двух месяцев на 9,7 млн баррелей в сутки с целью стабилизации нефтяного рынка. С июля до конца текущего года сокращение составит 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до мая 2022 года — 5,7 млн баррелей в сутки. Некоторые страны, например Кувейт, Азербайджан и Алжир, начали снижать производство заранее, не дожидаясь 1 мая.

Cокращения добычи нефти еще не начались в полной мере, однако в итоге восстановление спроса предотвратит формирование избытка предложения на рынке, рассказал эксперт Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на нефть марки Brent могут вернуться выше $30 за баррель уже к концу лета и превысить $40 за баррель к концу 2020 года, прогнозируют в Julius Baer.