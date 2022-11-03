Постановление вступает в силу с момента принятия и может быть обжаловано в течение 30 дней в Верховном суде.

Шестой апелляционный административный суд отменил спецразрешение компании "Аркона Газ-Энергия" Вадима Новинского на пользование недрами в Полтавской области.

Об этом говорится в решении суда, которое есть в распоряжении УНИАН.

"Апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Аркона Газ-Энергия", Государственной службы геологии и недр Украины, Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых на решение Окружного административного суда города Киева от 18 января 2022 года - оставить без удовлетворения. Решение Окружного административного суда города Киева от 18 января 2022 года - оставить без изменений", - говорится в документе.

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Постановление вступает в силу с момента принятия и может быть обжаловано в течение 30 дней в Верховном суде.

Напомним, Окружной административный суд Киева 18 января отменил лицензию на Свистунковско-Червонолуцкое газоносное месторождение, которую в 2017 году выдали ООО "Аркона Газ-Энергия".

Перед этим аналогичное решение уже вынес Верховный суд. Заседание проходило 29 сентября 2022 года.

"Кассационные жалобы Совместного предприятия "Бориславская нефтяная компания" в форме Товарищества с ограниченной ответственностью и Публичного акционерного общества "Укрнафта" удовлетворить", - говорилось тогда в постановлении Верховного суда.

Напомним, "Укрнафта" вкладывала десятки миллионов гривен на исследование полтавских месторождений газа еще с начала 2010-х. Она должна была получить разрешение Госгеонедр. Однако его вдруг 18 мая 2017 года получила "Аркона Газ-Энергия". Это произошло без аукциона и за смешные деньги – 3,8 миллиона гривен.

Напомним, в 2020-м году холдинг Вадима Новинского "Смарт Энерджи" приобрел малоизвестную "Аркона Газ-Энергия". С тех пор конечный бенефициар – Новинский.

Окружной административный суд Киева уже признавал злоупотребления чиновников и аннулировал спецразрешение "Арконе". Однако дельцы подают апелляцию.

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