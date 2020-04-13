ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за обвала цен в Европе

В данный момент работают три из девяти блоков Бурштынской ТЭС, чего хватает лишь на покрытие потребления в Бурштынском энергоострове.

Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию. При этом цена электроэнергии в Украине в 4-5 раз выше, чем в этих странах.

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Об этом сообщает Сensor.net со ссылкой на данные Оператора систем передачи НЭК "Укренерго" о состоянии энергоблоков ТЭС и АЭС.

"По состоянию на 13 апреля работают три из девяти блоков Бурштынской ТЭС, что хватает лишь на покрытие потребления в Бурштынском энергоострове (БуОс)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТЭК Ахметова был вынужден прекратить экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе.

Согласно данным ГП "Оператор рынка", цена электроэнергии в базе (Base) на рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине составляет 40,8 евро/МВт-ч в торговой зоне Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) и 50,6 евро/МВт-ч в БуОс.

Соответствующая цена в Румынии и Венгрии составляет около 11 евро/МВт-ч, что в 4 раза дешевле, чем в ОЭС Украины и в 5 раз дешевле, чем в БуОс.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что из-за отсутствия экспорта диспетчер "Укрэнерго" был вынужден остановить импорт электроэнергии из Европы в БуОс для обеспечения безопасности энергосистемы.

Как известно, 8 апреля Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) приняла решение об остановке импорт электроэнергии из РФ и Беларуси с 10 апреля.