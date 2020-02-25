Киевлянка получила "космическую" платежку на 53 тысячи гривень - коммунальщики говорят, что это не ошибка (видео)

«Киевтеплоэнерго» подтвердило начисление киевлянке 53 тыс. грн за месяц отопления четырехкомнатной квартиры. В компании пояснили, что это не является ошибкой или сбоем, поскольку расчеты соответствуют утвержденной методике.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подтвердило начисление жительнице столицы 53 тыс. грн за месяц отопления четырехкомнатной квартиры и пояснило, что это не ошибка, а правила начисления по утвержденной методике.

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Соответствующее заявление компания сделала на своей странице в Facebook, комментируя информацию о том, что жительница многоэтажки на Левом берегу Киева получила «космическую» платежку за отопление.

«Нет, к сожалению, должны подтвердить, что эта информация не фейковая, и жительница дома по адресу: ул. Е. Сверстюка, 52-В действительно получила платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв. м в январе на 52 932,18 грн», - отметили в компании.

По информации пресс-службы, это не ошибка и не технический сбой. Дело в том, что в 23-этажном доме на улице Е. Сверстюка, 52-В из 177 квартир в начале отопительного сезона только 5 квартир оставались без квартирных счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась только одна квартира без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии.

В "Киевтеплоэнерго" отметили, что жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика.

В «Киевтеплоэнерго» подчеркнули, что начисления за отопление в домах, где есть техническая возможность установить квартирные счетчики отопления, осуществляются по методике, утвержденной Законом Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» № 2119-VIII от 22.06.2017 и Постановлением Кабинета министров «Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу и типового договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведения» №630 от 21 июля 2005 года.

В компании заявили, что, согласно методике, начисление правильное, но по сути является несправедливым, поэтому «Киевтеплоэнерго» обратится к правительству с инициативой по принятию изменений в правила расчета.

«Существующая методика работает, когда 50-70% квартир оборудованы индивидуальными счетчиками. Когда оснащение индивидуальными приборами учета в доме превышает 70%, но не достигает 100%, такой алгоритм дает сбой», - цитирует пресс-служба директора СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константина Лопатина.

«Для таких случаев нужна методика, которая давала бы возможность урегулировать эти вопросы в интересах потребителя. Понимая абсурдность возникшей ситуации, мы будем обращаться к правительству и профильному министерству с инициативой создания методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета», - добавил он.

Пресс-служба отмечает, что «Киевтеплоэнерго» осознает социальное значение услуг, которые предоставляет компания, поэтому перераспределение потребленного тепла домом будет пересмотрено и перерасчет будет осуществлен.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.