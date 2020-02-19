Госсекретарь США объявил о введении санкций против "Роснефти"

Пока что санкции касаются дочерней компании российского нефтяного гиганта - Rosneft Trading SA.

США наложили санкции на российскую государственную компанию "Роснефть" в связи с ее ролью в Венесуэле.

Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

На данный момент санкции касаются дочерней компании "Роснефти" - Rosneft Trading SA.

Today we sanctioned Russian-owned oil firm Rosneft Trading S.A., cutting off Maduro’s main lifeline to evade our sanctions on the Venezuelan oil sector. Those who prop up the corrupt regime and enable its repression of the Venezuelan people will be held accountable. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 18, 2020

По словам Помпео, таким образом "отрезана жизненная артерия Мадуро, с помощью которой он избегал санкций против нефтяного сектора Венесуэлы".

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"Те, кто поддерживают коррупционный режим и делают возможным его репрессии против венесуэльского народа, будут привлечены к ответственности", - заявил госсекретарь США.

Сообщается, что котировки акций "Роснефти" упали после сообщения о введении санкций.

Напомним, что намерении ввести санкции против непосредственно "Роснефти" в США говорили в начале февраля 2020 года. В Госдепе США обвиняли "Роснефть" в покупке нефти у Венесуэлы вопреки американским санкциям. Ранее "за материальную поддержку" PDVSA под ограничения попал российско-венесуэльский банк.

Ранее УНИАН писал, что Россия вложила миллиарды долларов в Венесуэлу и энергетические соглашения с ней. Кремль хочет или защитить эти активы, или использовать их для влияния на новое правительство, которое потенциально может прийти после свержения режима Мадуро.