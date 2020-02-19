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Госсекретарь США объявил о введении санкций против "Роснефти"

09:05, 19 февраля 2020
Энергетика
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Майк Помпео / REUTERS

Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

На данный момент санкции касаются дочерней компании "Роснефти" - Rosneft Trading SA.

По словам Помпео, таким образом "отрезана жизненная артерия Мадуро, с помощью которой он избегал санкций против нефтяного сектора Венесуэлы".

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"Те, кто поддерживают коррупционный режим и делают возможным его репрессии против венесуэльского народа, будут привлечены к ответственности", - заявил госсекретарь США. 

Сообщается, что котировки акций "Роснефти" упали после сообщения о введении санкций.

Напомним, что намерении ввести санкции против непосредственно "Роснефти" в США говорили в начале февраля 2020 года. В Госдепе США обвиняли "Роснефть" в покупке нефти у Венесуэлы вопреки американским санкциям. Ранее "за материальную поддержку" PDVSA под ограничения попал российско-венесуэльский банк.

Ранее УНИАН писал, что Россия вложила миллиарды долларов в Венесуэлу и энергетические соглашения с ней. Кремль хочет или защитить эти активы, или использовать их для влияния на новое правительство, которое потенциально может прийти после свержения режима Мадуро.

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