Большинство украинцев недовольны стоимостью коммуналки – опрос

Электроснабжение считают слишком дорогим половина опрошенных и около 40% считают цену электричества для населения средней.

Две трети украинцев считают стоимость тепла, газа и воды слишком высокой для своего бюджета, а электроэнергию и холодную воду считают слишком дорогой более половины опрошенных.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 18 по 23 декабря.

"По оценке стоимости коммунальных услуг респондентов ситуация следующая: среди пользователей услуг наиболее критической относительно доходов является стоимость теплоснабжения, газоснабжения и горячего водоснабжения. Не менее двух третей тех, кто пользуется этими услугами, считают, что их стоимость высока", - говорится в исследовании.

Также отмечается, что электроснабжение считают слишком дорогим половина опрошенных, а около 40% считают цену электричества для населения средней. Подобная ситуация и с холодным водоснабжением.

Оценка респондентов стоимости уборки придомовых территорий и вывоза мусора менее критическая: около 40% считают цену за эти услуги средней, треть - высокой.

"Оценка стоимости коррелируется с уровнем доходов и возрастом респондентов: чем хуже материальное положение опрошенных и чем они старше, тем более негативно стоимость услуг влияет на семейный бюджет. В то же время, те, кто больше доволен качеством услуг, лояльнее оценивает их стоимость", - отмечает группа "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, респонденты больше всего довольны качеством услуг электроснабжения (76%), недовольны - 22%. Услугами газоснабжения, вывоза мусора и холодным водоснабжением довольны более половины опрошенных, не удовлетворены - около четверти. Уборкой придомовых территорий довольны треть опрошенных, не удовлетворены - четверть, не пользуются - более трети. Теплоснабжением довольны - 30%, не удовлетворены - 22%, не пользуются - 45%. Горячим водоснабжением удовлетворены лишь 17%, не удовлетворены - столько же, не пользуются - 63%.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, 24 января Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательствах и ограничил цену газа для населения и теплокоммунэнерго стоимостью топлива на уровне нидерландского хаба.

"Нафтогаз Украины" в декабре снизил цену для населения на 13% по сравнению с ценой на ноябрь - до 4277 гривень за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

27 ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения с 1 января на уровне 5500 гривень за тысячу кубометров, чтобы предотвратить возможный тарифный скачек в случае прекращения транзита российского газа через Украину.