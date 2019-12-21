Украина продолжит переговоры с Россией по транзиту газа

Вечером 20 декабря представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности относительно транзита российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

Украинский оператор газотранспортной системы продолжит двусторонние переговоры с российским «Газпромом» относительно транзита газа, оговоренного в пятницу в Берлине.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

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«После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате «Оператор ГТС Украины-Газпром» по реализации достигнутых вчера договоренностей», – написал он.

Напомним, вечером 20 декабря представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности относительно транзита российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

В то же время в Офисе президента заявили, что подробности расскажут сегодня, 21 декабря, во время брифинга в 12.00.