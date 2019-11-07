Украина подготовилась получать газ из Румынии

«Укртрансгаз» завершил подготовку газоизмерительной станции «Гребеники» в Одесской области для работы в режиме реверса.

Оператор газотранспортной системы Украины - компания "Укртрансгаз" завершила модернизацию газоизмерительной станции (ГИС) «Гребеники» (Одесская область), что позволит осуществлять реверсную транспортировку газа в случае прекращения транзита голубого топлива из РФ.

Читайте такжеКремль: без отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража договоренности по газу "фактически невозможны"

Как сообщила пресс-служба "Укртрансгаза", готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС «Молдовагаз», подписав соответствующий акт. ГИС «Гребеники» задействована в транспортировке газа через границу Украины с Молдовой.

«Модернизация технологической трубопроводной обвязки станции позволила существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС (газотранспортной системы – УНИАН), особенно в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Молдовы», - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что работы были осуществлены в соответствии с инициативой CESEC, которая предполагает обеспечение транспортировки природного газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».