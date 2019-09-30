Кабмин хочет направить еще 1 миллиард гривень на зарплаты шахтерам

Правительство намерено внести изменения в Государственный бюджет на 2019 год.

Кабинет министров Украины хочет внести изменения в Государственный бюджет на 2019 год, согласно которым дополнительно будет выделено 1 миллиард гривень для погашения задолженности по заработной плате шахтерам.

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Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

"Правительство предложило внести изменения в Государственный бюджет на 2019 год, согласно которым объем дополнительного финансирования угольной отрасли будет составлять 1 миллиард гривень. Эти средства будут использованы для погашения задолженности по заработной плате шахтерам", – сказано в сообщении.

В то же время, в министерстве отметили, что повышение эффективности работы предприятий, меры по модернизации и реструктуризации отрасли, введение новых лав будет способствовать уменьшению дотационной нагрузки на бюджет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в государственном бюджете на 2019 год планировал направить на модернизацию государственных шахт 2,3 миллиарда гривень.