В «Укрэнерго» рассказали о первой недели работы нового рынка электроэнергии

Украина за первую неделю работы нового рынка электроэнергии импортировала 38 млн кВт-ч через Бурштынский энергоостров. За тот же период экспорт электроэнергии в Венгрию, Словакию и Румынию составил 77,743 млн кВт-ч.

За первую неделю работы нового рынка электрической энергии, который запустился 1 июля и позволил открыть импорт электроэнергии в нашу страну, Украина впервые получила из Словакии 37,705 млн кВт-ч ресурса через Бурштынский энергоостров.

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Об этом сообщает оператор Объединенной энергосистемы Украины государственная компания «Укрэнерго».

"В течение 1-7 июля 2019 в «Энергоостров Бурштынской ТЭС» импортировано 37,705 млн кВт-ч электроэнергии из Словакии. За тот же период экспорт электроэнергии с «Энергоострова Бурштынской ТЭС» составил 77,743 млн кВт-ч. Экспорт осуществлялся в такие страны, как Венгрия, Словакия и Румыния», - сказано в сообщении.

Как отметили в компании, импортные поставки электроэнергии в настоящее время являются весомым условием для создания прозрачной конкуренции среди украинских производителей электроэнергии. Новая модель рынка сняла регуляторные ограничения для свободного импорта электроэнергии в Украину.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

Данный закон предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.

Бурштынский энергоостров - выделенная часть Объединенной энергетической системы Украины, образованный Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ и Теребля-Рикской ГЭС и прилегающими электрическими сетями.