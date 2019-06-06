Россия увеличила транзит газа через Украину

Транзит газа через Украину в январе-мае увеличился на 7,8% - до 37,6 млрд куб. м.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-мае 2019 года увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 37,6 млрд кубометров.

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Об этом сообщает оператор газотранспортной системы - госкомпания «Укртрансгаз».

В частности, за май транзит газа из РФ по территории Украины составил 8,37 млрд куб. м, что на 16,4% больше, чем за май прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,774 млрд куб. м.

В 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 млрд кубометров.