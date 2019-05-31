Перенос рынка не решает, а наоборот - усугубляет проблемы угольной отрасли - Волынец
По его мнению, власти сами хотят перенести запуск рынка, но при этом говорят, что это поможет горнякам.
Но угольной отрасли нужны системные шаги и реформы, а перенос запуска рынка только усугубит ситуацию, заявил лидер профсоюза, пишут Украинские новости.
"С удивлением узнал, что на сегодняшнем заседании СНБО, который посвящен угольной отрасли, будут рассматривать и вопрос переноса (запуска. - ред.) рынка электроэнергии. Перенос рынка не решает проблемы угольной отрасли, а наоборот - усугубляет ее", - подчеркивает Волынец.
Лидер профсоюза отмечает, что вместо проведения серьезных реформ, власти постоянно отвлекают внимание другими вопросами.
"Мы каждый год выбиваем зарплаты у Министерства, стучим касками, шахтеры голодают, на предприятиях - трагедии. И нам все бросают какие-то подачки, то немного долгов погасят, то какие-то крохи выделят. А теперь вообще говорим о переносе рынка как варианте решения проблем.
Хватит размывать тему и отвлекать внимание горняков другими вопросами", - отмечает председатель Независимого профсоюза горняков Украины.
Михаил Волынец обратился к Президенту и СНБО сконцентрироваться на угольной отрасли, а не пытаться пропихнуть какие-то свои вопросы.
"Призываю Президента и СНБО сейчас сконцентрироваться на угольной отрасли. А в перспективе дать горнякам рынок и рыночные правила, дать возможность шахтам заключать прямые договора с энергопоставщиками, дать возможность работать по принципу меновых схем, дать возможность конкурировать. Не нужно прикрываться проблемами шахтеров и пропихивать какие-то свои решения, как тот же перенос рынка. Для спасения отрасли нужны системные решения и шаги, перенос рынка вообще не причем", - подчеркнул Волынец.
Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы, погибло два человека.
Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил на пятницу заседание СНБО из-за проблем в угольной отрасли.