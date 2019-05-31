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Перенос рынка не решает, а наоборот - усугубляет проблемы угольной отрасли - Волынец

14:02, 31 мая 2019
Энергетика
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УНИАН

Но угольной отрасли нужны системные шаги и реформы, а перенос запуска рынка только усугубит ситуацию, заявил лидер профсоюза, пишут Украинские новости

"С удивлением узнал, что на сегодняшнем заседании СНБО, который посвящен угольной отрасли, будут рассматривать и вопрос переноса (запуска. - ред.) рынка электроэнергии. Перенос рынка не решает проблемы угольной отрасли, а наоборот - усугубляет ее", - подчеркивает Волынец.

Лидер профсоюза отмечает, что вместо проведения серьезных реформ, власти постоянно отвлекают внимание другими вопросами.

"Мы каждый год выбиваем зарплаты у Министерства, стучим касками, шахтеры голодают, на предприятиях - трагедии. И нам все бросают какие-то подачки, то немного долгов погасят, то какие-то крохи выделят. А теперь вообще говорим о переносе рынка как варианте решения проблем.

Хватит размывать тему и отвлекать внимание горняков другими вопросами", - отмечает председатель Независимого профсоюза горняков Украины.

Михаил Волынец обратился к Президенту и СНБО сконцентрироваться на угольной отрасли, а не пытаться пропихнуть какие-то свои вопросы.

"Призываю Президента и СНБО сейчас сконцентрироваться на угольной отрасли. А в перспективе дать горнякам рынок и рыночные правила, дать возможность шахтам заключать прямые договора с энергопоставщиками, дать возможность работать по принципу меновых схем, дать возможность конкурировать. Не нужно прикрываться проблемами шахтеров и пропихивать какие-то свои решения, как тот же перенос рынка. Для спасения отрасли нужны системные решения и шаги, перенос рынка вообще не причем", - подчеркнул Волынец.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы, погибло два человека.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил на пятницу заседание СНБО из-за проблем в угольной отрасли.

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