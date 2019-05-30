ДТЭК инвестировал в угольные предприятия Павлоградугля 21 миллиард гривень за 14 лет

По словам генерального директора ДТЭК Павлоградугля цель компании – обеспечить энергонезависимость Украины.

С момента приватизации угольных предприятий Павлоградугля ДТЭК инвестировал в них 21 млрд гривен. Это дало возможность увеличить добычу в два раза – с 10 млн до 20 млн т в год.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Павлоградуголь Сергей Воронин.

«В 2004 году, когда мы участвовали в приватизации Павлоградугля, предприятия ПУ добывали 10 млн тонн. Мы ежегодно инвестировали в наши лавы - за 14 лет мы инвестировали в предприятия 21 млрд гривен. По итогам 2018 года – мы увеличили показатель добычи в два раза - добыли 20 млн тонн угля газовых марок. А за пять месяцев 2019 года мы уже добыли 7,7 млн тонн и прошли 41,8 км горных выработок», - отметил Воронин.

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По словам генерального директора ДТЭК Павлоградугля цель компании – обеспечить энергонезависимость Украины.

«Наш уголь используется на украинских теплостанциях и это очень важно для всей страны. Мы снижаем необходимость в закупке угля заграницей, а значит создаем рабочие места здесь. И вкладываем деньги в экономику родной страны. Украинская энергетика сегодня – большая стройка, от успешного завершения которой зависит будущее Украины, будущее наших детей», - подчеркнул Воронин.

Сергей Воронин отмечает важность постоянного инвестирования в активы для получения результата.

«Как вы понимаете, все эти производственные показатели невозможны без стабильного инвестирования в производство. Потому что каждая добытая тонна – это и подготовка горных выработок, и закупка оборудования и многое-многое другое. Для того, чтобы у шахтеров была возможность добывать уголь, мы вложили в производство 3,3 млрд грн в прошлом году. Эти деньги направили в основном на приобретение и капитальный ремонт горно-шахтной техники, обеспечение безопасности труда и соблюдение экологических норм», - отметил генеральный директор ДТЭК Павлоградуголь.

Напомним, угледобывающие предприятия Украины в 2018 году сократили добычу рядового угля на 4,7% (1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 33 млн 286,4 тыс. тонн. Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил на пятницу заседание СНБО из-за проблем в угольной отрасли.