Украина с начала года увеличила импорт нефтепродуктов

Российская Федерация поставила в Украину 43% от расходов на импорт нефтепродуктов.

Украина в январе-апреле 2019 года импортировала нефтепродуктов на 1,587 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Государственная фискальная служба.

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Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 684 миллиона долларов (43 %), из Беларуси – 575,6 миллиона долларов (36,2%), из Литвы – 164 миллиона долларов (доля 10,3%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 163 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что такие товары, как продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть, и нефтепродукты, с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.

В 2018 году валютные расходы на импорт нефтепродуктов выросли на 31% - до 5,5 миллиарда долларов.