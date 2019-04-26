Гройсман с рабочим визитом посетил строительную площадку ЦХОЯТ

В ходе рабочей встречи премьер-министр Украины Владимир Гройсман осмотрел строительную площадку ЦХОЯТ и строительные конструкции, а также пообщался со строителями.

В ходе памятных мероприятий, состоявшихся 26 апреля 2019 года в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, посвященных 33-й годовщине техногенной катастрофы на ЧАЭС, правительственная делегация во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом посетила строительную площадку Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). Во встрече приняли участие президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский, генеральный директор ОП «Атомпроектинжиниринг» Юрий Шейко, глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков, глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

«Успешная реализация и ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива станет весомым вкладом Энергоатома в обеспечение энергетической безопасности Украины. Эксплуатация собственного Централизованного хранилища усилит экономику Украины, улучшит инвестиционную привлекательность государства и станет завершающим этапом в получении атомной отраслью Украины политической независимости от России. Строительство ЦХОЯТ в зоне отчуждения возвращает эти земли к хозяйственной деятельности и станет еще одним толчком для возрождения территорий зоны отчуждения», - подчеркнул премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В ходе рабочей встречи премьер-министр Украины Владимир Гройсман осмотрел строительную площадку ЦХОЯТ и строительные конструкции, а также пообщался со строителями.

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский доложил главе правительства Владимиру Гройсману о ходе выполнения строительных работ, отметив, что капитальная строительная готовность объектов ЦХОЯТ уже превысила 75%. Он также рассказал о состоянии выполнения работ, реализуемых в рамках проекта на площадках трех АЭС Украины - Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, отработанное топливо которых будет вывозиться на хранение в ЦХОЯТ.

«Более 75% работ, связанных с капитальным строительством на площадке ЦХОЯТ уже завершено. Параллельно с этими работами Энергоатом активно выполняет работы по модификации оборудования для обращения с отработавшим ядерным топливом в соответствии с технологией компании Holtec International. Эти работы сейчас выполняются на Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС: проходит процесс модификации перегрузочных машин энергоблоков, осуществляются работы по модернизации кранов полярного действия, которые расположены в герметичном контайменте реакторных отделений энергоблоков. Все работы четко синхронизированы со сроками изготовления оборудования, поскольку АЭС может выполнять модернизацию только во время планово-предупредительных ремонтов, когда энергоблок остановлен. Мы уже получили от наших американских партнеров Holtec 45 из 64 единиц основного и вспомогательного оборудования. Работы по проекту выполняются в соответствии с графиком. Централизованное хранилище ОЯТ единственный объект Компании, при строительстве которого у Энергоатома отсутствуют проблемы с финансированием. Строительные и пусконаладочные работы Энергоатом планирует завершить в первом квартале следующего года, а во втором квартале начать введение в эксплуатацию первого пускового комплекса, установив первые контейнеры с ОЯТ в зоне хранения Хранилища. 2020 год станет решающим для Компании и для Украины по всем направлениям в реализации проекта ЦХОЯТ», - отметил президент Энергоатома.

Юрий Недашковский выразил уверенность в том, что интенсивное развитие инфраструктуры зоны отчуждения позволит не только эффективно решить проблему обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, но и обеспечит возможности для стратегического развития отечественной атомной энергетики в соответствии с «Энергетической стратегией Украины до 2035 г.».

Справка. Из-за отсутствия собственного Централизованного хранилища Украина вынуждена ежегодно тратить до 200 млн долл. оплачивая услуги по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на территории России. Контракт на строительство ЦХОЯТ между Энергоатомом и победителем соответствующего тендера компанией Holtec International был подписан еще в 2005 г., однако по ряду причин, в том числе и из-за изменения политической конъюнктуры проект долгое время был фактически заморожен. Реальные работы по проекту были начаты в 2014 г., а строительство на площадке ЦХОЯТ, которая расположена в зоне отчуждения ЧАЭС, началось 9 ноября 2017 года. Генеральным подрядчиком строительства является компания БК «УКРБУДМОНТАЖ».

Строительная готовность ЦХОЯТ составляет более 75%. По проекту получено 425 единиц обще-технического оборудования. Получено оборудование Holtec 45 единиц из 64. Генеральный подрядчик ЧАО «УкрЭнергоМонтаж» по объекту строительства «подъездной железнодорожный путь к ЦХОЯТ», завершил все работы. Сейчас формируется комиссия по приемке выполненных работ и по проверке готовности объекта к эксплуатации. Срок ввода объекта в эксплуатацию май - июнь 2019 года.

Срок ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса запланирован на 2020 год. Одновременно будут модифицированы системы обращения с ОЯТ на энергоблоках АЭС. Централизованное хранилище - автономная ядерная установка, которая обеспечит длительное хранение ОЯТ с действующих энергоблоков РАЭС, ХАЭС и ЮУАЭС - проектный срок эксплуатации до 100 лет. Проектирование ЦХОЯТ выполнено украинским проектантом - Киевским институтом «Энергопроект». Для хранения ОЯТ будет использована технология поверхностного «сухого» хранения с применением двухбарьерной системы изоляции ОЯТ от окружающей среды, обеспечивается специально спроектированными инженерными системами контейнерного типа. Проектная вместимость ЦХОЯТ составит 458 контейнеров HI-STORM, которые смогут вместить в себя 16 529 отработанных топливных сборок.

Общая сметная стоимость строительства ЦХОЯТ – 37,2 млрд грн. Источниками финансирования являются кредитные и собственные средства ГП «НАЭК «Энергоатом». Кредитные средства предоставлены Корпорацией зарубежных частных инвестиций (OPIC) и Central Storage Safety Project Trust - кредит 250 млн долл. США. На строительство уже потрачено 3,435 млрд грн (9,2% от общей сметной стоимости: 1,998 млрд грн тарифных средств и 1,436 млрд грн (107,26 млн долл. США, 42,9% от общей суммы предоставленного кредита) кредитных средств). Освоено капитальных вложений на сумму 1,568 млрд грн. Инвестиции в строительство ЦХОЯТ окупятся за три-четыре года эксплуатации.