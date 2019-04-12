Набсовет "Укрнафты" возглавил исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко

Соответствующее решение наблюдательный совет компании принял на заседании 11 апреля.

Наблюдательный совет крупнейшей нефтедобывающей компании страны "Укрнафты" возглавил исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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Об этом сообщается на сайте "Укрнафты".

Согласно сообщению, соответствующее решение наблюдательный совет компании принял на заседании 11 апреля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 28 марта акционеры "Укрнафты" на общем собрании избрали новый состав наблюдательного совета, в который вошли 6 независимых членов и 5 членов, представляющих интересы акционеров.

По квоте мажоритарного акционера - НАК "Нафтогаз Украины" - в состав набсовета вошли Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Полина Загнитко.

От миноритарных акционеров: Уриэл Цви Лейбер и Яна Мануилова.

В качестве независимых членов были избраны Елена Макеева, Андрей Бойцун, Олег Мозговой, Николай Почапский, Андрей Процык и Павел Загороднюк.

Справка УНИАН. "Укрнафта" в 2018 году уплатила в бюджеты всех уровней 7,8 миллиарда гривень ренты за добычу нефти и газа, что на 36,7% больше показателя за 2017 год, из этой суммы 389,3 миллиона гривень были направлены в местные бюджеты.

Компания в 2018 году увеличила добычу нефти с конденсатом по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5% - до 1,448 миллиона тонн, а добычу газа сократила на 2,3%, до 1,082 миллиарда кубометров.

"Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.