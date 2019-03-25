Украина в январе покупала ядерное топливо только у России

Наша страна в январе импортировала ядерного топлива на 17,4 млн долл.

Украина в январе 2019 года импортировала тепловыделяющих сборок, которые являются топливом для работы атомных электростанций, на общую сумму 17,436 млн долл.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в январе все поставляемое в Украину ядерное топливо, весом 14,903 тонн, на сумму 17,436 млн долл., было закуплено в России.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году импортировала тепловыделяющих сборок на общую сумму 523,2 млн долл., при этом 70% поставок были осуществлены из России.

В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании «ТВЭЛ» - госкомпания «Энергоатом» в апреле 2014 года заключила договор с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

В конце января 2018 года «Энергоатом» и Westinghouse продлили срок действия договора о поставках до 2025 года. На сегодняшний день шведское топливо успешно эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.