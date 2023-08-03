Оккупанты повредили около 40 тысяч тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай и Израиль.

Российские оккупанты своими ударами по складам и элеваторам порта Измаил Одесской области повредили около 40 тысяч тонн зерна.

Как сообщил вице-премьер-министр - министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубраков в Facebook, данное зерно предназначалось для стран Африки, Китая и Израиля.

"Россияне нанесли удары по складам и элеваторам с зерном - повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль", - заявил Кубраков, отметив при этом, что украинское зерно в ближайшие годы не может быть заменено ни одной другой страной. Именно поэтому, по его словам, любое нарушение логистических цепей вызывает дефицит и скачок цен, который влияет на каждого человека в мире.

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Удар по порту Измаил

2 августа 2023 года в результате серии ракетных ударов со стороны России, порт Измаил в Одесской области приостановил свою работу.

Здания в Измаильском порту разрушены. Суда, которые готовились прибыть для погрузки украинского зерна вопреки блокаде, которую Россия вновь ввела в середине июля, остановлены. Известно о возникновении пожаров. Элеваторы, зерновые ангары, производственные и складские помещения получили значительные повреждения.

Данные слежения показывают, что десятки международных судов останавливаются и бросают якорь в устье Дуная, многие из них зарегистрированы для прибытия в Измаил из Черного моря, очевидно, в попытке прорвать российскую блокаду.

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