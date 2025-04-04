Оккупационные власти планируют построить элеваторы, которые будут вмещать от 20 тысяч тонн зерна.

Россия планирует увеличить объемы вывоза украинского зерна с оккупированных территорий за границу. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно данным, которые оказались в распоряжении Центра национального сопротивления, в Донецкой области оккупанты планируют построить семь элеваторов. Каждый из них будет вмещать от 20 тысяч тонн зерна.

Отмечено, что сейчас на захваченных территориях Донецкой области хранится около 165 тысяч тонн украинского зерна. Оккупанты планируют вывезти продукцию в третьи страны. Из Луганской области зерно вывозится на поездах до Каспийского моря, а оттуда - в Иран.

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В Центре нацсопротивления добавили, что недавно через оккупированный порт в Мариуполе в Россию также отправили очередную партию зерна.

Между тем, председатель одного из фермерских хозяйств, депутат Херсонского областного совета Сергей Рыбалко сообщил, что в настоящее время объемы сбора зерна на оккупированных территориях значительно меньше, чем те, которые были до оккупации.

После того, как они все разрушили, нет и 10% того, что было до этого. Поэтому за такими пафосными словами стоят пустые действия, которые не приведут к улучшению экономического состояния", - отметил он.

Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко от себя добавил, что пока нет оснований говорить об увеличении объемов урожая зерна на оккупированной территории.

Увеличить мощности на сегодня - это популистское заявление, потому что результаты сбора урожая, который будет летом, пока не известны", - сообщил он.

По словам Лышенко, есть территории, которые не являются прифронтовыми, но большое количество полей остается заминированным.

Это косвенный сигнал о том, что количество земель, которые будут обрабатываться, будет увеличено из-за захвата новых территорий, и, соответственно, надо будет больше мощностей для вывоза. Хотя это полная чушь, потому что территории, на которых велись боевые действия, или приближенные к зоне боевых действий, являются непригодными для обработки в ближайшее время. Даже если линия фронта отодвинулась, эту территорию надо разминировать", - пояснил Лышенко.

Вывоз украинского зерна Россией

Как писал УНИАН, представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что украинское зерно и другие товары оккупанты вывозят в свои порты, а оттуда продают как собственную продукцию. Однако в незаконном бизнесе участвуют не только россияне, но и международные перевозчики.

Также недавно стало известно, что Россия поставляет хуситам зерно из Крыма. Расследователи Bellingcat выяснили, что это происходит с разрешения ООН.

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