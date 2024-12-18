Каждая такая поставка проходит формальную проверку специальной структуры ООН.

Россия поставляет, вероятно, украинское зерно режиму хуситов, который контролирует большую часть Йемена. Об этом говорится в журналистском расследовании Bellingcat и Lloyd's List.

Объектом внимания расследователей стало судно под названием Zafar, которое загрузили зерном в порту оккупированного Севастополя в начале октября. В середине ноября оно прибыло в порт Ас-Салиф в западном Йемене, до этого сделав остановку в порту африканского государства Джибути по другую сторону Красного моря.

Как пояснили в Bellingcat, все суда, которые привозят товары в порты, контролируемые хуситами, обязаны останавливаться в Джибути для проверки Механизмом проверки и инспекции ООН (UNVIM). И тот факт, что судно, пришедшее из незаконно оккупированного Севастополя, смогло пройти проверку UNVIM, "вызывает вопросы к ООН", говорят расследователи.

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Также журналисты отмечают, что ранее в этом году Zafar уже совершал аналогичный рейс из оккупированного Севастополя и так же успешно прошел проверку UNVIM.

"Севастопольский порт сейчас находится под санкциями Соединенных Штатов и Великобритании, а терминал, к которому Zafar пришвартовался в Севастополе, находится под санкциями Европейского Союза. Важно, однако, что нет санкций ООН в отношении Севастопольского порта или России", - добавляют в Bellingcat.

Расследователи признают, что не имеют информации о происхождении зерна, которое перевозил Zafar в Йемен. Однако они напоминают, что ранее украинские фермеры на оккупированных территориях жаловались, что российские войска разворовывают их зерно, которое впоследствии Россия экспортировала.

Bellingcat также обращает внимание, что западные СМИ недавно писали об участии "сотен йеменцев" в войне в Украине на российской стороне.

Как Россия грабила украинских фермеров

Как писал УНИАН, с первых недель полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты начали грабить захваченные территории. В частности захватчики присваивали имущество фермеров оккупированного юга - забирали урожай и агротехнику.

Со следующего года россияне перешли от прямого грабежа к замаскированной конфискации: урожай формально "покупали" у фермеров, но по очень заниженным ценам и без возможности для фермеров продать урожай кому-то другому.

В какой-то момент награбленного зерна было так много, что россияне не понимали, что с ним делать.

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