Аграрии завершили уборку проса, гречихи и подсолнечника.

Украинские аграрии по состоянию на 19 ноября собрали 60,3 млн тонн зерна с площади 14,6 млн га (95% к прогнозу).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Согласно сообщению, аграрии полностью завершили уборку проса – этой культуры собрано 243,7 тыс. тонн с площади 150,3 тыс. га, гречихи - 105,6 тыс. тонн с 78,4 тыс. га, подсолнечника - 13 млн тонн с 6,4 млн га.

Кроме того, сои собрано 2,7 млн тонн с 1,3 млн га (97% к прогнозу), кукурузы - 24,5 млн тонн с 4,7 млн га (86%).

Сахарной свеклы накопано 8,1 млн тонн на площади 190,7 тыс. га (88%).

Всего на отчетную дату собрано 78,5 млн тонн основных сельскохозяйственных культур, в том числе технических, с площади 23,4 млн га.

Предыдуще показатели

По состоянию на 9 ноября 2020 года Украина собрала 55,3 миллиона тонн зерна с площади 13,8 миллиона га (90% к прогнозу).

В разрезе культур было собрано: кукурузы - 19,6 миллиона тонн с площади 4 миллиона га (72%), проса - 241 тысяча тонн с площади 148,3 тысячи га (99%), гречихи - 104,7 тысячи тонн с 77,8 тысячи га (99%), подсолнечника – 12,4 миллиона тонн с 6,2 миллиона га (97%), сои - 2,5 миллиона тонн с 1,2 миллиона га (93%).

Кроме того, сахарной свеклы было накопано 6,03 миллиона тонн с площади 147,8 тысячи га (68%).

Прогноз

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 млн тонн, а масличных – 20 млн тонн.

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Автор: Анна Нагорная