Экспорт рапса из Украины в Европу может упасть из-за изменений в законодательстве ЕС - эксперты

Обновленное законодательство ЕС запрещает использование инсектицидов, содержащих хлорпирифос и хлорпирифос-метил, которые применяют украинские аграрии.

Украина может уменьшить экспорт рапса в 2020 году из-за изменений в законодательстве Европейского Союза относительно использования инсектицидов, которые вступили в силу в феврале текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба аналитического портала Graintrade.

Так, согласно законодательным изменениям, запрещено использование инсектицидов, содержащих хлорпирифос и хлорпирифос-метил, а также ввоз в ЕС продукции с содержанием указанных веществ более 0,01 мг/кг.

"Это может заблокировать поставки в ЕС рапса из Украины, при выращивании которого аграрии используют указанные вещества. Почти 90% украинского рапса экспортируется в ЕС, поэтому вопрос определения наличия хлорпирифоса и хлорпирифос-метила в партиях, поступающих на элеваторы или портовые терминалы, встанет очень остро", - говорится в сообщении.

При этом анализ на содержание веществ могут проводить только несколько аккредитованных лабораторий, законодательство Украины не регламентирует содержание указанных веществ в рапсе, а лаборатории элеваторов и терминалов не смогут провести проверку.

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По оценкам аналитиков, в 2020-2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) урожай рапса в Украине сократится до 3 млн т, а экспорт - до 2,5-2,6 млн т, однако из-за содержания хлорпирифоса могут возникнуть проблемы с экспортом 1-1,5 млн т рапса в ЕС.

"Фактически это остановит импорт сельхозтоваров в ЕС, при производстве или хранении которых применялись такие препараты", - подчеркивают аналитики.

В то же время, даже в случае блокирования экспорта в ЕС, Украина сможет увеличить внутреннюю переработку с последующим экспортом рапсового масла в Китай, который сейчас покупает 71% общего экспорта украинского рапсового масла.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в этом году может превысить 68 млн тонн, а по масличным культурам составит 20 млн тонн.

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