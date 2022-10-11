Больше всего озимых зерновых культур посеяли аграрии Тернопольской области.

По состоянию на 10 октября аграриями всех областей уже засеяно 1,8 млн га посевных площадей, или 38% к прогнозу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По подсчетам ведомства, пшеницы посеяно 1,6 млн га, или 41%; ячменя - 154 тыс. га, или 23%; ржи - 49 тыс. га, или 57%.

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Отмечается, что больше всего озимых зерновых культур посеяли аграрии Тернопольской области – 129 тыс. га, или 61% к прогнозу.

Вместе с тем сельхозтоваропроизводители всех областей Украины завершили сев озимого рапса, которого посеяно 994 тыс. га, или 103% к прогнозу.

Посев озимых во время войны:

По данным Минагрополитики, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года был осуществлен на площади 7,7 млн га – озимой пшеницей и тритикале было засеяно 6,5 млн га, ячменем – 1 млн га, рожью – 159 тыс. га.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что этой осенью украинские аграрии сократят посевные площади зерновых на 25-35%.

По состоянию на 6 сентября в Украине зерновыми было засеяно 7,64 тыс. га, в том числе на 5,17 тыс. га посеяно пшеницы, на 2 тыс. га - ячмень и на 0,47 тыс. га - рожь.

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