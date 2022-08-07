Четыре судна направляются в порты Италии, Китая и Турции.

Из портов Большой Одессы отправлено второй караван с продовольствием.

Об этом сообщает пресс-служба министра инфраструктуры Украины.

Отмечается, что сегодня утром из Одесского и порта "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием – три судна из Черноморска и одно - из Одессы. На борту четырех балкеров Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind почти 170 тыс. тонн агропродукции. Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.

После отработки портами организации первого каравана постепенно выходим на большие масштабные объемы работы. Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также в скором времени планируем полноценно присоединить к реализации Инициативы порт "Южный - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Планируется, что благодаря этому Украина сможет отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере до 3 млн тонн груза в месяц.

Соглашение о разблокировании экспорта зерна

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

В рамках реализации договоренностей с грузом украинской кукурузы ранее было отправлено 4 судна – они перевозят более 80 тыс. тонн продукции.

Прибытие первого судна RAZONI к конечному пункту назначения-порт Триполи в Ливане - ожидается 7 августа. Вчера, 6 августа, в Одесскую область впервые с 24 февраля прибыло судно под загрузку.

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