Недавние продажи российской пшеницы в Египет осложнились попытками установить неофициальный минимальный уровень цен на поставки из страны.

Египет ведет переговоры о покупке 1 миллиона тонн пшеницы в рамках межправительственной сделки с Россией.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, переговоры о поставке в этом сезоне велись, однако на данный момент не известно насколько близки две страны к соглашению.

Египет является одним из крупнейших импортеров пшеницы в мире, и его закупки внимательно отслеживаются как глобальный ориентир. Его государственный покупатель в прошлом году начал заказывать немного пшеницы в ходе частных переговоров, что ознаменовало отход от традиционного процесса обеспечения зерна посредством тендеров, а с начала года ему было разрешено импортировать зерно и растительные масла по межправительственным сделкам.

Видео дня

Как говорится в материале, некоторые недавние продажи российской пшеницы в Египет осложнились попытками установить неофициальный минимальный уровень цен на поставки из страны.

Главное управление сырьевых товаров Египта, известное как GASC, отказалось от комментариев.

Война в Украине и кража зерна агрессором

27 мая 2022 года компания Maxar опубликовала снимки балкера "Матрос Позинич", на борту которого было украинское зерно. Судно было пришвартовано к сирийскому порту Латакия. По оценке, корабль мог перевозить около 30 тысяч тонн зерна.

В июне 2022 года сообщалось о том, что Россия продолжает поставлять в Сирию похищенное украинское зерно.

По состоянию на 17 июня 2022 года Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе, находящихся под западными санкциями.

31 августа 2023 года Конгресс США сообщил о том, что Россия украла миллионы тонн украинской пшеницы. Доклад Конгресса США был основан на данных американской разведки, спутниковых снимках и сообщениях из открытых источников.

Вас также могут заинтересовать новости: