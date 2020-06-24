Украина избавилась от зависимости от российского рынка в экспорте овощей и фруктов

Если в сезоне 2012/13 годов Россия закупала 29% всего экспорта украинской плодоовощной продукции, то в сезоне 2019/20 годов главным рынком сбыта для Украины был Евросоюз.

За годы действия эмбарго на поставки украинской плодоовощной продукции в Россию украинские садоводы и овощеводы полностью избавились от зависимости от данного рынка и нарастили объемы экспорта в другие страны.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit.

"По оценкам трейдеров, реальный удельный вес российского рынка в поставках овощей и фруктов из Украины составляет от 3 до 5% в стоимостном измерении. Т.е. за семь лет зависимость украинского плодоовощного бизнеса от поставок на рынок РФ сократилась приблизительно в семь раз", - сказано в сообщении.

Отмечается, что если в сезоне 2012/13 годов Россия закупала 29% всего экспорта украинской плодоовощной продукции, то в сезоне 2019/20 годов главным рынком сбыта для Украины были страны Евросоюза.

На страны ЕС приходится 67% объёма экспорта фруктов, ягод, овощей и орехов из Украины. Ещё 14% приходится на поставки в страны Ближнего Востока, и лишь около 7% – в Беларусь, которая частично реэкспортирует украинскую продукцию в Россию

Основной страной-покупателем украинской продукции остается Польша – около 17% всех поставок. Польша импортирует украинские замороженные ягоды, фрукты и овощи, а также свежие тепличные помидоры и огурцы, грибы, арбузы, дыни и т.д.

Турция занимает второе место, во многом благодаря масштабным закупкам украинских грецких орехов, с удельным весом около 10%, а Франция третье – с долей более 7%. Франция, в основном, импортирует из Украины замороженные ягоды и овощи, грецкие орехи и яблоки.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2019 года экспортировала плодоовощной продукции на рекордные 339 миллионов долларов, что на 9,4% больше, чем в 2018 году.

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