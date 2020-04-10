Цены на лук в Украине снижаются под давлением импорта

Цены на лук из местных хозяйств сегодня не превышают 15 гривень за килограмм.

Цены на лук в Украине за последнюю неделю снизились почти на четверть из-за увеличения поставок импортного лука из Казахстана, Польши и Нидерландов.

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Об этом сообщает пресс-служба аналитической платформы EastFruit.

"С начала недели на рынок Украины начал массово поступать лук из вышеперечисленных стран. В свою очередь, оптовые компании отказывались закупать эту продукцию у местных производителей по декларируемым продавцами в начале недели ценам, ссылаясь на увеличение предложения более дешевого импортного лука", - говорится в сообщении.

В связи с этим украинские производители вынуждены были снизить цены и на свою продукцию.

"В результате на сегодняшний день лук из местных хозяйств предлагают по цене 10-15 гривень/килограмм, что в среднем на 24% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом большинство операторов рынка отмечают, что практически 80% продукции на внутреннем рынке страны – это импортный лук", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сегодняшний день цена на репчатый лук в Украине уже в среднем на 28% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по информации Антимонопольного комитета, украинские сети супермаркетов начали снижать торговую наценку на продукты первой необходимости - муку, свеклу, капусту, картофель, морковь, различные крупы, лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца.