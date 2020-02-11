Хит сезона: что такое розовый шоколад и почему его стоит попробовать

В 2019 году шоколадная фабрика Millennium запустила в производство новый продукт — розовый шоколад. Для рынка шоколада это редкий случай появления настоящей новинки, а не переосмысления уже существующих рецептур. Для Millennium это не первый опыт экспериментов в своей области. Так, фабрика первой на украинском рынке выпустила шоколад с цельным орехом и пористый шоколад.

Розовый шоколад стал еще более амбициозным экспериментом. В частности, потому, что потребитель не знаком с особенностями его создания. Сегодня в компании стараются развеять мифы, которые возникли вокруг новинки:

● во-первых, розовый шоколад от Millennium — это запатентованная разработка украинских фуд-технологов, а не позаимствованный рецепт.

● во-вторых, он на 100% состоит из сырья натурального происхождения и не содержит искусственных красителей или ароматизаторов;

Впрочем, для потребителя розовый шоколад отличается не только особенностями рецептуры, а и главным свойством — вкусом. От белого он отличается более легкой текстурой, а также не такой сладкий, с ярко выраженными фруктовыми оттенками.

Процесс запуска нового шоколада на достаточно консервативном рынке — интересный процесс, в котором каждый этап состоит из множества деталей. В Millennium за разработку продуктов отвечает отдел Research & Development. Специалисты департамента ездят по всему миру и изучают тренды, собирают информацию о новинках. Лишь после этого технологи принимаются за разработку собственного рецепта. Для розового шоколада этот этап занял около года.

Не менее интересная часть создания нового вкуса — проведение фокус-групп. Когда выходит что-то абсолютно новое, мнение людей на фокус-группах практически гарантированно делится пополам: те, кому кардинально не нравятся нововведения, и те, кто принимают его с удовольствием. Так было и с розовым шоколадом. Его вкус стал открытием для тех, кто в принципе открыт к чему-то необычному.

До этого заметным нововведением R&D-департамента стала линейка Fruits & Nuts, которая пользуется успехом у европейских потребителей. Розовый шоколад появился именно под этим брендом. Для него также подобрали особенное сочетание орехов и фруктов — микс цельного миндаля, фундука и клюквы, который подчеркивает свежесть и натуральную кислинку розового шоколада.

В компании не сомневаются: розовый шоколад станет самым громким открытием этого года. «В Европе розовый шоколад сейчас — хит сезона. Потому для людей, которые следят за модными трендами и новинками — это настоящая находка. Розовый — это новый черный», — уверена маркетинг-директор шоколадной фабрики Millennium Арина Шебанова.