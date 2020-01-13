Законопроект о рынке земли могут рассмотреть по сокращенной процедуре – советник премьера

Сейчас все поправки к законопроекту объединены в 9 основных блоков.

Законопроект о рынке земли может быть рассмотрен по сокращенной процедуре за 3 часа.

Об этом в Facebook написал советник премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформы Алексей Мушак.

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"Есть два варианта рассмотрения в ВР. Или по полной процедуре, которая займет около 2 месяцев и одну и ту же правку в разных вариациях будут рассматривать более 2000 раз. Или в соответствии с рекомендациями комитета, который предлагает рассмотреть документ с использованием 119 и 45 статьи Регламента ВР. Само рассмотрение займет до 3 часов", - написал он.

По его словам, сейчас поправки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная поправка, а все остальные поправки к тем же положениям законопроекта считаются отклоненными.

Если депутаты проголосуют за рассмотрение законопроекта по сокращенной процедуре, им нужно будет проголосовать за 9 основных поправок.

"После этого 9 основных поправок должны быть поддержаны 226 голосами ЗА. Все остальные правки согласно 45 статье Регламента ВР считаются уже рассмотренными и отклоненными. Далее остается рассмотреть еще 46 других поправок, которыми предлагается изменить нормы, выходящие за рамки законопроекта. После этого законопроект голосуется 226 голосами во втором чтении и в целом", - пояснил Мушак.

Как отмечает советник премьера, к рассмотрению базового законопроекта о рынке земли в парламенте все готово, 10 дней на ознакомление с документом прошло, а дело лишь за политической волей.

Как сообщал УНИАН, 13 января председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект о рынке земли пока не стоит на повестке дня.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), рекомендованный профильным комитетом, который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

До этого проекта закона было подано более 4 тыс. поправок.