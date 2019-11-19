Растрата 88 миллионов Государственной зерновой корпорации: антикоррупционный суд начал рассмотрение дела

Обвиняемыми в уголовном производстве являются руководитель ОАО «Государственная зерновая корпорация Украины» и директора «Рокитнянского комбината хлебопродуктов» и «Васильковхлебпродукта».

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение уголовного производства против руководителя ОАО «Государственная зерновая корпорация Украины» и директоров двух обществ, обвиняемых в растрате более 88 млн грн.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 18 ноября в ВАКС состоялось подготовительное заседание и начато рассмотрение по существу дела по обвинению в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК) руководителя ОАО «ГПЗКУ» и двух директоров обществ.

В 2015 году руководитель «Государственной зерновой корпорации Украины» подписал два договора на поставку кукурузы с ОАО «Рокитнянский комбинат хлебопродуктов» и ОАО «Васильковхлебпродукт». В дальнейшем руководитель корпорации дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 млн грн и 38,5млн грн в качестве предоплаты на выполнение вышеупомянутых соглашений.

Однако следствием установлено, что товара, указанного в договорах, не было на предприятиях, а руководитель корпорации вообще не собирался выполнять указанные соглашения.

Как следствие, корпорация потеряла более 88 млн грн, которые после перечисленияв качестве предоплаты были использованы третьими лицами для удовлетворения собственных нужд.

На заседании 18 ноября прокурором САП был объявлен обвинительный акт. Кроме того, и сторона обвинения, и сторона защиты выступили со вступительными речами. После чего коллегией суда был определен порядок и объем исследования доказательств.

Следующее судебное заседание по делу состоится 18 декабря.