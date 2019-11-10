В знак протеста аграрии массово выйдут на дороги (ГЕОЛОКАЦИИ)

В понедельник, 11 ноября, в 09:30 на главных автомагистралях Украины начнутся масштабные акции протеста «Нет распродаже Украины!».

Организатор: ГС «Всеукраинская Аграрная Рада».

Люди возмущены обманом и коварными действиями властей в вопросах введения рынка земли. Несмотря на свои обещания не ставить на рассмотрение ни один из законопроектов относительно рынка земли, на следующей неделе проект закона №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым открывается рынок земли, включен в проект повестки дня работы Верховной Рады Украины на следующей неделе.

Окончательное решение должно быть принято именно в понедельник на очередном заседании согласительного совета. Это означает, что власть планирует принять данный законопроект до проведения парламентских слушаний относительно земельной реформы, которые назначены на 4 декабря 2019 года.

Все это происходит, несмотря на многочисленные обращения людей и решение 15 областных и 64 районных советов, акции протеста, во время которых аграрии, селяне, общественные активисты призвали президента, правительство и депутатов отозвать поданные законопроекты о рынке земли. Также власть игнорирует мнения 82% граждан Украины, которые, согласно данным соцопросов, категорически против продажи сельскохозяйственных земель иностранцам.

Участники акции потребуют отозвать оба законопроекты (№2178, №2178-10), поскольку они направлены на полную олигархизацию аграрного сектора и тотальное уничтожение малого и среднего фермера.

Аграрїї просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам в передвижении по автодорогам и учесть информацию о проведении митингов при планировании поездок.

Участки дороги, на который будут проходить митинги:

Черкасская область:

трасса М05, вблизи г.Жашков (поворот на с.Тихий Хутор).

автодорога Е95, пост полиции вблизи г.Умань.

Черниговская область: автодорога М01, с. Копти Козелецкого района.

Тернопольская область: трасса М19, Горішньовигнанська сельский совет Чортковский р-н (возле старой нефтебазы).

Кировоградская область: автодорога М12, за 10 км. от м.Новоархангельск.

Николаевская область: автодорога М14, окружная дорога г.Николаев, на повороте на с. Старая Снигиревская, Витовского района.

Хмельницкая область: автодорога Е50, с.Прибугское.

Винницкая область: автодорога вблизи с. Писаревка Винницкого района.

автодорога возле с.Махновка (на перекрестке), Козятинский район.

трасса Р36, пгт Шпиков Тульчинского района.

Житомирская область: трасса М21, с. Осыково Бердичевского района.

Одесская область: трасса М05, Е 95, с.Демидове.

Полтавская область: атошлях М03, с. Марьяновка, Великобачаганський район.

атодорога М03, с. Чутово.

Волынская область: трасса М19, Т0311, с. Вербка, Владимиро-Волынский р-н.

Ровенская область: автодорога М06, с. Дядьковичи

Львовская область: автодорога Н17, с. Малые Подлески, Жовковский р-н.

Пресс-служба Всеукраинской Аграрной Рады