В знак протеста аграрии массово выйдут на дороги (ГЕОЛОКАЦИИ)
В понедельник, 11 ноября, в 09:30 на главных автомагистралях Украины начнутся масштабные акции протеста «Нет распродаже Украины!».
Организатор: ГС «Всеукраинская Аграрная Рада».
Люди возмущены обманом и коварными действиями властей в вопросах введения рынка земли. Несмотря на свои обещания не ставить на рассмотрение ни один из законопроектов относительно рынка земли, на следующей неделе проект закона №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым открывается рынок земли, включен в проект повестки дня работы Верховной Рады Украины на следующей неделе.
Окончательное решение должно быть принято именно в понедельник на очередном заседании согласительного совета. Это означает, что власть планирует принять данный законопроект до проведения парламентских слушаний относительно земельной реформы, которые назначены на 4 декабря 2019 года.
Все это происходит, несмотря на многочисленные обращения людей и решение 15 областных и 64 районных советов, акции протеста, во время которых аграрии, селяне, общественные активисты призвали президента, правительство и депутатов отозвать поданные законопроекты о рынке земли. Также власть игнорирует мнения 82% граждан Украины, которые, согласно данным соцопросов, категорически против продажи сельскохозяйственных земель иностранцам.
Участники акции потребуют отозвать оба законопроекты (№2178, №2178-10), поскольку они направлены на полную олигархизацию аграрного сектора и тотальное уничтожение малого и среднего фермера.
Аграрїї просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам в передвижении по автодорогам и учесть информацию о проведении митингов при планировании поездок.
Участки дороги, на который будут проходить митинги:
- Черкасская область:
трасса М05, вблизи г.Жашков (поворот на с.Тихий Хутор).
автодорога Е95, пост полиции вблизи г.Умань.
- Черниговская область: автодорога М01, с. Копти Козелецкого района.
- Тернопольская область: трасса М19, Горішньовигнанська сельский совет Чортковский р-н (возле старой нефтебазы).
- Кировоградская область: автодорога М12, за 10 км. от м.Новоархангельск.
- Николаевская область: автодорога М14, окружная дорога г.Николаев, на повороте на с. Старая Снигиревская, Витовского района.
- Хмельницкая область: автодорога Е50, с.Прибугское.
- Винницкая область: автодорога вблизи с. Писаревка Винницкого района.
автодорога возле с.Махновка (на перекрестке), Козятинский район.
трасса Р36, пгт Шпиков Тульчинского района.
- Житомирская область: трасса М21, с. Осыково Бердичевского района.
- Одесская область: трасса М05, Е 95, с.Демидове.
- Полтавская область: атошлях М03, с. Марьяновка, Великобачаганський район.
атодорога М03, с. Чутово.
- Волынская область: трасса М19, Т0311, с. Вербка, Владимиро-Волынский р-н.
- Ровенская область: автодорога М06, с. Дядьковичи
- Львовская область: автодорога Н17, с. Малые Подлески, Жовковский р-н.
Пресс-служба Всеукраинской Аграрной Рады