Украина экспортировала рекордные 40 миллионов тонн зерновых

С начала года за границу было продано пшеницы - 13,7 миллиона тонн, кукурузы - 22,6 миллиона тонн.

Украина в январе-сентябре 2019 года экспортировала рекордные 39,8 миллиона тонн зерновых, что на 44% больше показателя за аналогичный период прошлого года, а стоимостные объемы поставок выросли на 42,5% - до 6,8 миллиарда долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заместителя директора Николая Пугачева.

"За девять месяцев 2019 года за границу было продано 13,7 миллиона тонн пшеницы (2,5 миллиарда долларов США), кукурузы – 22,6 миллиона тонн (3,7 миллиарда долларов США), ячменя – 3,3 миллиона тонн (0,6 миллиарда долларов США)", – говорится в сообщении.

При этом крупнейшими покупателями украинского зерна в январе-сентябре 2019 года по-прежнему были страны Африки, Азии и Европы. Лидером в рейтинге крупнейших импортеров украинских зерновых остается Египет, доля которого в общем экспорте в январе-сентябре 2019 года составила 14,1% стоимостных объемов поставок.

"По сравнению с аналогичным периодом 2018 года эта страна на 75% увеличила стоимость закупок зерна – до 966 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

Значительные доли в украинском экспорте зерновых приходились на Китай (9,6%), Испанию (7,5%), Турцию (7,4%), Нидерланды (6,8%), Индонезию (5,1%), Бангладеш (3,9%), Израиль (3,4%), Тунис и Италию (по 3,1%).

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка, урожай зерновых в Украине может достичь рекордных 80 миллионов тонн в этом году благодаря инвестициям в обновление сельхозтехники и технологий.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.

Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 - июнь 2019) экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.