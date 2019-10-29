Почти три четверти киевлян поддерживают открытие рынка земли - исследование

В то же время, продажу земли иностранцам поддерживают 18,8% респондентов.

73,2% жителей Киева считают, что украинцы должны иметь право распоряжаться своими земельными участками, в том числе продавать их.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

При этом 18,4% опрошенных считают, что у собственников паев не должно быть такого права, остальные затруднились или отказались отвечать.

Также респондентам задавался вопрос о том, должны ли иностранные граждане или компании иметь право на приобретение земли. Против этого высказались 74,1% респондентов, за - 18,8%.

На вопрос "Если бы сегодня проводился референдум по вопросу покупки/продажи земель сельскохозяйственного назначения, как бы вы проголосовали?" 40% респондентов ответили "за", 37,6% проголосовали бы "против". Еще 12,3% не голосовали бы, а остальные не определились или отказались отвечать.

Как подчеркнули эксперты КМИС, респонденты отвечали на два близких по смыслу, но разные по формулировке вопроса о поддержке рынка земли.

"Результаты отличаются, что свидетельствует о некристализованности общественного мнения и сильной чувствительности к формулировкам", – говорится в исследовании.

Опрос проводился в период с 11 по 22 октября 2019 года Киевским международным институтом социологии среди 803 жителей Киева методом телефонных интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано 11 редакций законопроекта о рынке земли.

18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект, который не допускает к покупке земли юридических лиц, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, до 1 января 2024 года.